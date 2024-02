Tennis: trionfo di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Dubai, russa Kalinskaya battuta 7-5 al 3° set

StrettoWeb

Dubai, 24 feb. – (Adnkronos) – Impresa di Jasmine Paolini che trionfa nel torneo Wta 1000 di Dubai (cemento, montepremi 3.211.715 dollari). La 28enne azzurra, numero 26 del mondo, supera in finale in rimonta la 25enne russa Anna Kalinskaya, numero 40 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 dopo due ore e 16 minuti. Paolini sale così alla 14/a posizione nel ranking, diventando l’ottava italiana a entrare tra le prime 15 del mondo, dopo Francesca Schiavone (n.4), Sara Errani (n.5), Flavia Pennetta (n.6), Roberta Vinci (n.7), Silvia Farina (n.11), Raffaella Reggi (n.13) e Sandra Cecchini (n.15).

Settimana memorabile per la tennista di Castelnuovo Garfagnana che ha eliminato all’esordio in tre set la brasiliana Haddad Maia, numero 14 del ranking ed 11 del seeding, vincendo tutti gli ultimi dieci giochi. Poi ha battuto in due set la canadese Leyla Fernandez, numero 33 Wta. Quindi negli ottavi il successo sulla greca Maria Sakkari, numero 11 del ranking ed 8 del seeding, nei quarti il forfait della kazaka Elena Rybakina, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, e in semifinale la vittoria sulla rumena Sorana Cirstea, numero 22 Wta.

