Tennis: challenger Chennai, Nardi salva un match point e va in finale con Nagal

Chennai, 10 feb. – (Adnkronos) – Luca Nardi giocherà per due obiettivi domenica a Chennai. Punta infatti al sesto titolo su sette finali Challenger in carriera e all’ingresso, per la prima volta in carriera, in Top 100. Al Chennai Open, torneo di categoria 100 (cemento, montepremi 133.250 dollari), il marchigiano, numero 114 del mondo, ha sconfitto in semifinale il taiwanese Chun Hsin Tseng (numero 307), con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6 (8-6) dopo aver salvato un match point nel tie-break aiutato dal nastro che ha reso imprendibile il suo diritto lungolinea. Domenica, in diretta su SuperTennis, sfiderà per il titolo l’indiano Sumit Nagal, che ha vinto quattro delle sette finali Challenger giocate finora in carriera, anche lui in campo con la prospettiva di entrare in Top 100 in caso di successo.

