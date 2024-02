Tennis: Binaghi, ‘Sinner campione in campo e fuori, ora così per 10 anni’

StrettoWeb

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – “Essere numero 3 è qualcosa di eccezionale, rappresenta il migliore risultato della storia ultracentenaria del nostro sport. Noi dobbiamo lavorare sempre più per dimostrare di meritarci un grande campione così. Non è solo un grande campione per quello che fa in campo, ma per quello che dice e che sa trasmettere fuori dal campo”. Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi, al microfono de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Adesso bisogna riuscire a rimanere sulla cresta dell’onda per dieci anni, irrobustire il fisico diventando un atleta straordinario come Djokovic”, sottolinea il numero uno del tennis italiano. “Siamo all’interno di una crescita sana, costante, lunga, siamo lo sport che più è cresciuto in Italia in questi anni. Siamo in un grande momento, cerchiamo di godercelo fino in fondo e facciamo in modo che possa durare per sempre”, conclude Binaghi.

