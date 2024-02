Tajani: “terroristi Hamas le nuove SS, forse anche peggio, ma da Israele reazione spropositata”

StrettoWeb

“Quello che è avvenuto durante gli attacchi di Hamas su Israele dello scorso 7 ottobre è una cosa bestiale, che non ha nulla a che vedere con la guerra e i militanti di Hamas sono le nuove Ss, la nuova Gestapo, ma forse anche peggio. Israele è stata vittima di un attacco bestiale. Quello di Hamas non è stato un attacco militare, ma una vera e propria carneficina. Abbiamo visto nei video cose tremende”. Le parole del Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“A questo punto la reazione di Israele è sproporzionata, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas, bisogna evitare rappresaglie contro la popolazione civile palestinese. Non credo che ci sia genocidio, certo Israele sbaglia perché sta provocando troppe vittime civili. Bisogna puntare alla liberazione degli ostaggi e far sì che cessi la violenza degli attacchi israeliani”.

