Stupro Catania, Mpa: “sgomento e senso di vuoto, adesso interventi sociali per prevenzione”

StrettoWeb

“Esprimiamo solidarietà per la ragazza, nonché per la famiglia, vittima della violenza di branco che si è consumata nel pieno centro della nostra città. È un episodio di una gravità inaudita che lascia sgomento e senso di vuoto e che ci spinge oggi più che mai a sostenere l’importanza di una politica di forte sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento di questa come di altre – altrettanto gravi – forme di violenza sui minori e sulle donne con interventi sociali di prevenzione che coinvolgano tutti i settori della società a cominciare dalla scuola. E’ necessario sradicare queste forme di violenza e costruire una società più giusta e sicura per le giovani generazioni”. Lo dichiara la coordinatrice catanese del Mpa, Pina Alberghina, commentando l’episodio di violenza sessuale perpetrato ai danni di una ragazza di 13 anni alla Villa Bellini di Catania.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.