Straordinaria vittoria dell’Ecosistem Lamezia contro Mascalucia

Una vittoria strepitosa che ha fatto tremare il PalaSparti, con le Pantere Orange dell’Ecosistem Lamezia Soccer che hanno sbranato il Mascalucia con lo straordinario risultato di 5-1. Una prestazione maiuscola della squadra lametina nella 17° giornata del campionato di Futsal Serie A2 (gir. D), che ha dimostrato così tutta la sua forza.

La squadra Orange ha dominato fin dall’inizio, con una prima frazione di gioco impreziosita dai gol di Gagliardi e Patamia, che hanno messo l’Ecosistem Lamezia in una posizione di netto vantaggio già nel primo tempo. La risposta del Mascalucia è stata debole di fronte alla determinazione e alla grinta degli uomini in maglia arancione.

Nella ripresa capitan Caffarelli ha blindato il risultato, mettendo a segno una splendida doppietta e dimostrando tutto il suo talento e la sua leadership in campo. A firmare la manita finale è stato il guizzo di Everton, che con una conclusione precisa ha messo il sigillo finale su una vittoria memorabile.

Una vittoria che mister Carrozza e tutto il club dedicano al Team Manager Antonio Rocca, con gli auguri di tornare presto al 100%.

Il presidente Manfredi ha elogiato l’impegno e la dedizione della squadra: “Questa vittoria è il frutto di duro lavoro e determinazione. Sono estremamente orgoglioso dei nostri ragazzi, che hanno dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel panorama del futsal. Continueremo a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi stagionali”.

Il pubblico presente al PalaSparti ha tributato una standing ovation alle Pantere Orange, riconoscendo il loro straordinario impegno e applaudendo la loro incredibile prestazione. La squadra ringrazia i tifosi per il loro sostegno incondizionato, che ha contribuito a creare un’atmosfera di vibrante entusiasmo.

Con questa vittoria convincente, l’Ecosistem Lamezia Soccer si riafferma come una forza da tenere in seria considerazione nella Serie A2 di Futsal. La strada è ancora lunga, ma le Pantere Orange dimostrano di essere pronte a lottare per ogni vittoria. Forza ragazzi, avanti con determinazione e grinta!

CRONACA PRIMO TEMPO

-14’12” GOL LAMEZIA: Gagliardi, appena entrato, mette la palla in rete su bell’assist di Ecelestini dalla fascia sinistra;

-12’48” GOL LAMEZIA: splendido gol di Patamia: elegante e sontuoso controllo con l’esterno sinistro e mancino potente e preciso che si infila nell’angolino, imprendibile per Danek;

-10’42” Cafure si libera bene nonostante la vistosa trattenuta, in caduta tenta ugualmente il tiro non centrando però la porta visto il precario equilibrio;

-9’56” Joao va vicino al gol ospite con un colpo di testa su cross morbido dalla destra;

-5’45” Cafure va vicino al gol girandosi bene sul proprio marcatore ma spedendo la palla di poco fuori;

-4’47” Marletta prova il piazzato ma Rotella deve solamente limitarsi ad accompagnare con lo sguardo la palla uscire sul fondo;

-2’42” una beffarda carambola in area Ecosistem per poco non generava un clamoroso autogol;

-2’33” Rotella direttamente dalla propria porta chiama alla deviazione in corner il suo collega avversario

SECONDO TEMPO

-19’46” subito pericolosissimo Everton che tenta lo spunto personale;

-17’12” Rotella con un intervento strepitoso nega il gol ai siciliani;

-16’56” bella conclusione di Longo con palla che termina a lato;

-16’40” GOL LAMEZIA: Caffarelli con un lesto tap-in segna gol il gol del 3-0;

-16’12” GOL LAMEZIA: doppietta personale per Caffarelli, che servito da Cafure in ripartenza con il mancino trafigge Derek in uscita ;

-11’12” con la porta siciliana sguarnita per la presenza del quinto uomo, Ecelestini ci prova da lontanissimo mancando la porta di pochi cm;

-10’41” altra ghiottissima occasione per Ecelestini, il quale non riesce però a concretizzare ;

-8’32” Patamia vicino alla doppietta personale ma il suo tiro termina alto;

-7’01” Longo segna per il Mascalucia, riducendo le distanze;

-6’03” ancora un pericoloso tentativo d’attacco degli ospiti, vicini al secondo gol;

-4’43” GOL LAMEZIA: anche Everton scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori, segnando il gol del 5-1;

-2’40” terza ghiotta occasione consecutiva per Everton per siglare il secondo gol personale, ma i suoi tentativi non hanno goduto della fortuna amica;

-2’20” Rotella nega il gol a D’Arrigo;

-0’00’’ La sirena sancisce la fine del match. 5-1 il risultato finale!

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – MASCALUCIA 5-1

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Caffarelli, Everton, Cafure.

Pulerà, Savio, Patamia, Mantuano, Gagliardi, Gigliotti, Gaetano.

Allenatore: Sebastiano Carrozza

MASCALUCIA: Danek, D’Arrigo, Cavallaro, Marletta, Nicolosi.

Licciardello, Joao De Barros, Coco, Famà, Lo Faro, Licandri, Longo.

All.: Incatasciato.

Marcatori: 5’48’’ Gagliardi, 7’12’’ Patamia. 3’20’’st e 3’48’’st Caffarelli, 12’59’’st Longo (M), 15’17’’st Everton.

