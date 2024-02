Strage Samarate: difesa Maja, ‘concedere perizia psichiatrica’

StrettoWeb

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – “Riformare la sentenza e concedere la perizia psichiatrica”. E’ la richiesta dell?avvocato Gino Colombo, difensore di Alessandro Maja condannato in primo grado all?ergastolo per il duplice omicidio della moglie Stefania Pivetta e della figlia Giulia di soli 16 anni e del tentato omicidio del figlio Nicoló che porta ancora i segni dell?aggressione, a colpi di martello, avvenuta la notte tra il notte tra il 3 e il 4 maggio del 2022 nella loro villa a Samarate (Varese). Nella sua discussione, il legale sottolinea come “siamo di fronte a una tragedia familiare” e a un uomo “non privo di sentimenti. Non aveva problemi lavorativi, ma era in un delirio di rovina, quei problemi non esistevano nella realtà” sottolinea il legale che davanti ai giudici d’appello mette in fila documenti e testimonianze per sottolineare la necessità della perizia. La corte è in camera di consiglio per decidere se accogliere la richiesta della difesa o pronunciare la sentenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.