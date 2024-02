Strage di Cutro, un anno dopo. Elly Schlein depone una corona di fiori a Steccato

StrettoWeb

Proseguono le manifestazioni in ricordo della strage di Cutro avvenuta un anno fa. Nella giornata odierna, la leader Pd, Elly Schlein, ha deposto un mazzo di fiori sulla spiaggia di Steccato, nel punto in cui è avvenuto il naufragio. “E’ passato un anno dalla strage di Cutro dove oggi torniamo, a Steccato e poi a Crotone ad accompagnare e partecipare alle iniziative di commemorazione organizzate dalle associazioni”, ha affermato Schlein.

“Vogliamo continuare a chiedere come un anno fa verità e giustizia per quella strage con 94 morti e diversi dispersi di cui 34 bambini. Siamo qui per chiedere verità e giustizia e fare la stessa domanda di un anno fa al ministro Piantedosi e al governo non avendo ancora oggi avuto risposte, cioè perchè, perchè nonostante le informazioni e le segnalazioni non sono partiti i mezzi più adeguati per i soccorsi”, conclude la leader Dem.

