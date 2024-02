Sport&Go: al via il percorso sportivo giovanile di CSI

StrettoWeb

Al via il progetto sportivo Sport&Go – Crescere con lo Sport 2024, riservato alle categorie Under 10 e 12, che dallo sport portante (calcio a 5 e pallacanestro), coinvolgerà anche i ragazzi in un avvincente Triathlon, con attività complementari di: corsa veloce 60 m, salto in lungo e lancio del vortex. Da sempre l’attività giovanile è il cuore della proposta sportiva ed educativa del Centro Sportivo Italiano.

In particolare, per la fascia d’età tra i sette e i dodici anni, il Csi propone il percorso sportivo Sport&Go, un modello di attività basato sulla polisportività e sulla partecipazione. Sport&Go è un approccio semplificato alle discipline sportive più diffuse con un’attenzione ai “fondamentali” (lancio, salto e corsa) che talvolta i giovani atleti non conoscono o non approfondiscono.

Cosa prevede il progetto

Il progetto sportivo Csi prevede, inoltre, dei percorsi formativi dedicati agli educatori, allenatori e genitori, che spesso si avvicinano alla dimensione sportiva dei piccoli atleti con eccessive aspettative e con l’intento, anche inconsciamente, di un’omologazione al mondo adulto. Già partiti i corsi di formazione per Educatore Sportivo e Allenatore, con numeri importanti ed una partecipazione significativa dello sport reggino. Dalla prima settimana di Marzo, partirà anche la nuovissima esperienza laboratoriale per i genitori e i fratelli dei bambini e ragazzi che partecipano all’attività Giovanile Csi.

Con “BasketinFamiglia”, il Csi Reggio Calabria, propone un percorso formativo per segnapunti, con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare all’interno dell’esperienza educativa e sportiva. Il Csi Reggio Calabria, da diversi anni, porta avanti con convinzione la proposta sportiva giovanile, abbracciando con entusiasmo il progetto che mette insieme la dimensione sportiva, educativa e formativa. L’obiettivo che il Csi si prefigge con l’attività Sport&Go! è proprio quella di esaltare il vero desiderio di ogni ragazzo che è quello di poter “giocare” con i propri amici e in questa esperienza sviluppare tutti quei talenti che serviranno anche nello sport ma soprattutto nella vita.

In questa fase di crescita è importante che chi guida l’attività sportiva dei ragazzi abbia uno sguardo lungimirante, capace di concentrarsi non tanto sul futuro campione nascosto in qualcuno ma nell’uomo che potrà diventare, anche attraverso quello che avrà appreso nel cammino percorso insieme: allenando il corpo, imparando le regole, gioendo nella festa, amando i propri compagni e gli avversari.

Da Lunedì 19 febbraio, è partita l’attività di Calcio a 5 con due gironi e partite settimanali fino alla prima settimana di Maggio. Da Lunedì 4 marzo, invece, partirà l’attività di Pallacanestro 4×4 che coinvolgerà anche società sportive della Provincia. L’edizione 2024 del percorso “Sport&Go!”, a Reggio Calabria, si avvale anche della preziosa collaborazione di Mangiatorella, l’azienda Calabrese che ha scelto di sostenere l’esperienza sportiva ed educativa del Comitato Csi dello Stretto. La Finale Nazionale Csi Sport&Go, Cesenatico dal 12 al 16 Giugno, sarà il degno coronamento e il culmine del percorso sportivo avviato sul territorio.

