Smog ‘veleno’ per il cervello, più segni Alzheimer in chi vive in aree inquinate: lo studio

Milano, 21 feb. (Adnkronos Salute) – Lo smog potrebbe avvelenare anche il cervello. Scienziati statunitensi hanno scoperto che le persone più esposte all’inquinamento atmosferico da polveri Pm2,5 hanno una probabilità maggiore di presentare a livello cerebrale alte quantità di placche amiloidi ‘spia’ di Alzheimer. Lo studio – pubblicato su ‘Neurology’, rivista ufficiale delll’Accademia americana di neurologia – non dimostra che lo smog causa la malattia neurodegenerativa, ma indica un’associazione da approfondire, precisano i ricercatori. “Questi risultati aggiungono una prova al fatto che il particolato fine derivante dall’inquinamento atmosferico legato al traffico influenza la quantità di placche amiloidi nel cervello. Sono necessari ulteriori studi per indagare i meccanismi alla base di questo collegamento”, afferma Anke Huels della Emory University di Atlanta, autore del lavoro.

Gli scienziati hanno esaminato il tessuto cerebrale di 224 persone di età media 76 anni, per la maggior parte residenti nell’area metropolitana di Atlanta, che hanno accettato di donare il cervello dopo la morte per contribuire alla ricerca sulle demenze. Per ognuno di loro, in base all’indirizzo di casa al momento del decesso, i ricercatori hanno analizzato l’esposizione allo smog da traffico: il livello medio di esposizione all’inquinamento atmosferico era di 1,32 microgrammi per metro cubo (?g/m3) nell’anno precedente alla morte e di 1,35 µg/m3 nei 3 anni precedenti. Gli autori hanno quindi confrontato l’esposizione allo smog con la presenza di segni cerebrali dell’Alzheimer, come le placche amiloidi e i grovigli di proteina tau. Hanno così osservato che le persone più esposte all’inquinamento atmosferico uno e 3 anni prima del decesso avevano maggiori probabilità di presentare livelli più elevati di placche amiloidi nel cervello. Più precisamente, chi nell’anno precedente alla morte era stato esposto a livelli di Pm2,5 superiori a 1 µg/m3 aveva una probabilità quasi doppia di presentare più placche amiloidi cerebrali, mentre i più esposti allo smog nei 3 anni prima di morire avevano una probabilità dell’87% superiore di presentare una quantità maggiore di placche.

Gli scienziati si sono anche chiesti se la variante genetica principale associata all’Alzheimer, Apoe e4, avesse qualche effetto sulla relazione tra smog e spie cerebrali della malattia. L’analisi ha mostrato una relazione più forte tra inquinamento atmosferico e segni di Alzheimer nel cervello delle persone senza la variante Apoe e4. “Ciò suggerisce – spiega Huels – che fattori ambientali come lo smog potrebbero contribuire all’Alzheimer nei pazienti in cui la malattia non può essere spiegata dalla genetica”.

Due i limiti principali dello studio: da un lato l’esposizione all’inquinamento atmosferico è stato misurato solo in base all’indirizzo di residenza al momento del decesso, il che potrebbe aver portato a una classificazione errata dell’esposizione stessa; dall’altro le osservazioni hanno riguardato principalmente persone bianche con un alto livello di istruzione, pertanto i risultati potrebbero non essere rappresentativi di altre popolazioni. Anche da qui la necessità, rimarcata dagli autori, di andare più a fondo con nuove ricerche per far luce sul link smog-Alzheimer.

