Sinopoli, panico per grosso incendio nella notte: Comandante dei Carabinieri salva madre e figlio | FOTO

Paura nella notte a Sinopoli. Un’auto ha preso fuoco e ha interessato anche l’abitazione attigua a dov’era parcheggiata la vettura. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte e il Comandante in persona, il maresciallo Carmelo Orlando, ha eroicamente salvato una vecchietta di 85 anni incapace di muoversi da sola e il figlio 50enne che non voleva abbandonare l’abitazione.

L’anziana è stata portata in braccio dal maresciallo Orlando fino ad un’altra casa dov’è stata tratta in salvo e rifocillata, dopo averla salvata dall’incendio e dal fumo che ne comprometteva persino il respiro. Il figlio della signora non voleva abbandonare l’abitazione e si sarebbe fatto bruciare dal rogo se lo stesso Comandante Orlando non fosse tornato sul posto parlandogli, in quei momenti concitati, e convincendolo a lasciare l’abitazione porgendogli la mano ed accompagnandolo all’esterno dopo una lunga e difficoltosa opera di convincimento.

Grazie all’intervento del Comandante, alla fine tutto è andato bene anche se restano i danni ingenti.

