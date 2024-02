Incredibile in Sicilia: troppo rumore con la Play Station, 17enne accoltella il fratello

StrettoWeb

Un fatto incredibile è accaduto in Sicilia, per la precisione a Favara (Agrigento). Una ragazza di 17 anni, infatti, ha colpito e accoltellato alla schiena – con un coltello da cucina – il fratello. I motivi? Lei doveva studiare e il fratello continuava a giocare con la Play Station, facendo troppo rumore. La ragazza è stata denunciata, dai Carabinieri, alla Procura del Tribunale per i minorenni di Palermo.

Il fratello 16enne invece si trova ricoverato in Rianimazione all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La prognosi è riservata: la coltellata è arrivata fra cuore e polmone. Sembrerebbe che la ragazza avesse già litigato col fratello più volte.

