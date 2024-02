Sicilia, prorogato il commissario Aran

StrettoWeb

La giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, ha prorogato l’avvocato Accursio Gallo quale commissario straordinario dell’Aran Sicilia. L’incarico decorre dall’11 febbraio 2024 e ha una durata di tre mesi, in attesa di definire le nomine di tutti i componenti del comitato direttivo dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana.

“Il commissario straordinario – sottolinea il governatore Schifani – potrà così proseguire nel percorso già intrapreso con i sindacati per il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali, ormai scaduto da tempo. Lavoriamo per dare un assetto definitivo all’Aran, ma intanto è necessario che l’Agenzia rimanga operativa e possa condurre in porto le negoziazioni avviate per dare le risposte attese dai lavoratori della Regione”.

