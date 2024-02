Sicilia, chiuso lo svincolo A19 di Termini Imerese per lavori

La data di inizio lavori e quindi della chiusura è stata decisa durante una riunione presso la Prefettura di Palermo tenutasi lo scorso giovedì 8 febbraio. Gli itinerari alternativi per l’ingresso alla città di Termini Imerese sono lo svincolo dell’Agglomerato Industriale per chi proviene da Catania o da Messina e lo svincolo di Trabia per chi proviene da Palermo.

I mezzi pesanti, provenienti da Catania e Messina e diretti a Caccamo e Roccapalumba attraverso la strada statale 285, dovranno uscire allo svincolo di Trabia, non potendo transitare attraverso la viabilità cittadina.

Su indicazione del Presidente di Regione Siciliana Renato Schifani, nella veste di Commissario Straordinario per gli interventi di manutenzione straordinaria in corso lungo l’autostrada A19, per l’esecuzione dei lavori sullo svincolo saranno disposti doppi turni di lavoro al fine di ridurre al massimo i tempi di esecuzione e i disagi agli automobilisti.

Chiusura svincolo Termini Imerese, (M5S Ars): “la Regione metta a disposizione bus e treni gratuiti”

“Bus e treni gratuiti per i pendolari e l’istituzione di fermate per i pullman della Sais, alternative a quella soppressa”. Sono queste le proposte che il deputato regionale M5S Luigi Sunseri lancia al governo Schifani, e segnatamente all’assessore Aricò, per cercare di mitigare gli inevitabili disagi che la lunga chiusura prevista dall’Anas per almeno 8 mesi dello svincolo autostradale di Termini Imerese provocherà ai residenti della cittadina in provincia di Palermo e ai comuni limitrofi.

“I necessari lavori – afferma il deputato – provocheranno certamente disagi alla collettività, specie ai pendolari che giornalmente si spostano per lavoro, per motivi di studio o per qualsiasi altra ragione. È dovere del governo regionale cercare di limitare al minimo questi disagi, muovendosi immediatamente per garantire bus e treni gratuiti per i pendolari e un maggior numero di corse e fermate negli orari di punta. L’operazione, tra l’altro, incentiverebbe l’uso dei mezzi pubblici, con ovvi notevoli benefici per la mobilità e ricadute positive nei territori coinvolti. Per i titolari di abbonamenti annuali o semestrali, o comunque rientranti nell’arco temporale di chiusura dello svincolo, andrebbero previsti rimborsi”.

“ Il governo – conclude Sunseri – si attivi inoltre perché la fermata della Sais non sia soppressa, ma spostata in una località limitrofa concertata con le amministrazioni dei comuni coinvolti e facilmente raggiungibile dagli abitanti. Si impegni inoltre a vigilare costantemente sui lavori affinché la tempistica prevista non si dilati a dismisura, come, purtroppo, spesso accade in Sicilia”.