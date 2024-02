Sì del Senato al Ddl Nordio, ecco cosa cambia

StrettoWeb

Il Senato ha approvato il ddl Nordio con 104 sì, 56 no e nessun astenuto. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Dopo un iter nelle commissioni, il decreto Nordio ottiene un primosifnificativo sì. Vediamo cosa cambia.

Abrogato l’abuso d’ufficio

Il Ddl abroga il delitto di abuso d’ufficio e rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione

Intercettazioni

Il Ddl Nordio introduce anche alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni. È in introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.

