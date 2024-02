‘Reggina’ batte Re: Domotek Volley sul trono della Serie B, Palermo ko 3-0

StrettoWeb

Scacco matto Domotek Volley. La squadra reggina batte anche Re Borbone Palermo nel 16° turno del campionato di Serie B nazionale di pallavolo maschile. Per i ragazzi di coach Polimeni, se escludiamo i due turni di riposo osservati nei mesi scorsi, sono arrivate solo vittorie. Con quella di questa sera sono 14 trionfi in 14 partite disputate in regular season che diventano 16 su 16 se aggiungiamo le partite di Coppa Italia.

Un cammino invidiabile impreziosito dal numero di set vinti (42) e di quelli persi (0). Basta un calcolo elementare per capire che si tratta di 14 match vinti tutti per 3 set a 0. Anche quest’oggi Re Borbone Palermo ha provato, quantomeno, a strappare un set alla compagine reggina che, davanti al pubblico festante del PalaCalafiore, non ha lasciato nemmeno le briciole ai siciliani superati 25-18 / 25-19 / 25-15. Appuntamento sabato prossimo, alle ore 17:00, per il big match casalingo contro Ciclope Volley Bronte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.