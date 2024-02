Sardegna: Schlein, ‘trasporti ottocenteschi, Solinas che ha fatto? E Salvini?’

StrettoWeb

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Qui abbiamo delle strutture dei trasporti ottocenteschi ma che ha fatto Solinas in questi 5 anni? Hanno pure il ministro dei trasporti Salvini… I sardi non lo meritano”. Così Elly Schlein a Carbonia in Sardegna con la candidata presidente Alessandra Todde. La segretaria dem insiste sulla sanità pubblica: “Il Pd sta facendo una campagna in tutta Italia contro i tagli alla sanità pubblica. Il governo Solinas si è reso responsabile di aver peggiorato la situazione: si sono occupati solo di piazzare manager che venivano da Lombardia e Veneto”.

Quindi, il lavoro: “La destra è ossessionata dall’immigrazione ma non dall’emigrazione di tanti giovani anche da questa terra. La nostra ambizione è costruire qui le opportunità per i giovani, si può fare, non lasciando nel cassetto i fondi come ha fatto la destra in regione. Si può fare anche perchè c’è chi in questi anni ha lottato perchè dopo la pandemia rispondesse con il più grande piano di investimenti della storia europea, il Next Generation Ue, e il partito di Giorgia Meloni non lo votò e ora le loro modifiche e i loro ritardi ci costati stati 16 miliardi di tagli nel Pnrr”.

