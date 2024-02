Sardegna: Schlein, ‘Meloni? Sardi non si fanno prendere in giro, Todde risposta per futuro’

StrettoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Hanno fatto un disastro con Solinas, hanno provato a nascondersi dietro a Truzzu e ora Meloni non ha nulla da dire su quello che hanno fatto in 5 anni in Sardegna. Credo però che i sardi non dimenticano e non si faranno prendere in giro e che domenica, votando Alessandra Todde, possono dare la migliore risposta a questa destra e riprendere in mano il loro futuro”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.