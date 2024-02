Sardegna: Schlein, ‘contestata da signora? Io tra le gente, Meloni chiusa nel palazzo’

StrettoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Siamo stati accolti da un centinaio di persone con grande calore, persone che ci hanno raccontato le loro difficoltà. Che ci sia stata soltanto una persone così arrabbiata, per me è un miracolo…”. Così Elly Schlein a Tagadà.

“La signora ha detto che se la sarebbe presa con qualunque politico avesse incontrato. Ma il rischio di incontrare Meloni al mercato non lo corre… Meloni sta chiusa nel suo palazzo. Mentre noi stiamo tra la gente, è lì che il Pd deve stare sennò ci teniamo l’astensionismo al 50%”.

