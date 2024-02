Sardegna: De Monte (Iv), ‘lezione per Meloni, resa conti in vista europee sarà implacabile’

StrettoWeb

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni in Sardegna ci ha messo la faccia dall?inizio alla fine, ora valuti il risultato. La maggioranza di destra è spaccata anche nelle urne, non più solo a Palazzo Chigi, la resa dei conti in vista delle Europee sarà implacabile. Fratelli d?Italia ha anche un problema di classe dirigente: il candidato Truzzu, sindaco di Cagliari, è stato distanziato nella sua città di quasi il 20%. Per la Presidente del Consiglio arriva una potente lezione dalla Sardegna: con la logica del ?qui comando io?, non andrà molto lontano?. Lo scrive su twitter la deputata di Italia Viva Isabella De Monte.

