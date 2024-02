StrettoWeb

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Giuseppe Conte è arrivato a Fiumicino dove è in partenza per Cagliari. Raggiungerà Alessandra Todde per condividere con lei le ultime fasi dello spoglio elettorale.

