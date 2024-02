Sardegna: Conte, ‘c’è voglia di cambiare, con M5S per riscatto collettivo’

StrettoWeb

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Le persone non vogliono più fare 150 km per una visita pediatrica o aspettare 500 giorni per un esame radiologico. Oggi fra Nuoro e Oristano ho toccato con mano una grande voglia di cambiare le cose ed essere protagonisti di un riscatto collettivo. Una grande partecipazione, una grande spinta per le nostre battaglie. Possiamo voltare pagina insieme, con Alessandra Todde”. Lo scrive su X il leader del M5S Giuseppe Conte.

