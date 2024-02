Sardegna: Bersani, ‘Meloni ironizza su Todde, antifascismo non sono noccioline’

StrettoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “I sardi devono pensare a loro stessi. Penso che sia la Sardegna ad aver bisogno di una riscossa, ma se parte uno squillo di tromba da quì, fa bene a tutta la compagnia del centrosinistra”. Così Pier Luigi Bersani ospite a Otto e mezzo su La7.

“Che la Meloni ironizzi sulla Todde mi fa abbastanza sorridere. Sta parlando di una giovane che parla cinque lingue (una di queste il sardo), ha lavorato in otto Paesi e che ha un programma che basta leggere. E dall’antifascismo derivano dei fatti. La Costituzione è antifascista non solo nel senso che impedisce la ricostruzione del partito fascista. Antifascista è l’Articolo 3 sull’uguaglianza, dove parla di diritto alla salute universalistico, di progressività fiscale, di disciplina e onore nelle funzioni pubbliche. L’antifascismo non sono noccioline”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.