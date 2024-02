Sanremo: Gelmini (Az), ‘attacco strumentale a Israele e nessuno ha ricordato orrore 7/10’

StrettoWeb

Roma, 11 feb (Adnkronos) – ?Tanta attenzione, ore e ore di trasmissioni TV dedicate al Festival di Sanremo, spettacolo di grande interesse e partecipazione. Tutto bene, salvo il fatto che nessuno abbia voluto spendere qualche minuto per ricordare l’orrore vissuto dal popolo israeliano in quel 7 ottobre, con il massacro di tanti giovani accorsi per partecipare ad un evento musicale e barbaramente uccisi da Hamas. Dal palco del Festival di Sanremo, invece di attaccare in modo strumentale Israele, sarebbe stato più opportuno invocare la pace in Medio Oriente?. Lo dice Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.

