Sanremo: Elena Cecchettin, ‘femminismo di faccia, siparietto inutile per vittime’

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – “Di un siparietto intriso di pinkwashing (femminismo di facciata, ndr) le vittime di femminicidio e le sopravvissute se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di meglio?”. E’ la domanda che si pone, via Instagram, Elena Cecchettin – sorella di Giulia uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta – dopo lo spazio dedicato sul palco del festival di Sanremo alla violenza contro le donne.

“Le frasi ascoltate sul quel palco sono roba da baci perugina. E soprattutto: sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile contro le donne” le parole della giovane studentessa veneta che ha citato parte del commento critico della scrittrice Carlotta Vagnoli.

