Sanremo, caos televoto: i cantanti segnalano disservizi. Cosa succede

Quinta e ultima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo. Ad inizio serata, prima delle esibizioni, è stata ufficializzata per la prima volta la classifica generale, che ha confermato il podio di ieri sera, con Geolier, Angelina Mango e Annalisa. Sui social, però, in tanti hanno segnalato dei disservizi nel sistema del televoto, in quanto non arriva (o arriva in netta ritardo) la conferma di ricezione del voto e si evidenzia un blocco del sistema.

Anche alcuni cantanti partecipanti hanno segnalato il problema sui social. “Ragazzi purtroppo ci sta un problema col televoto, mi state mandando un sacco di screenshot che non vi arriva la conferma. Non fermatevi, continuate a votare. Purtroppo le linee sono bloccate. Non mollate, che ci vediamo stasera”, dice Geolier in video

“Ragazzi faccio questa storia per dirvi che sì, è vero, ci sono dei problemi col sistema del televoto, è in questo momento intasato ma non preoccupatevi, dovete continuare a votare finché non ricevete l’sms di conferma della votazione”, dice Annalisa in una storia su Instagram.

