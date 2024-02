San Ferdinando, avviato il progetto innovativo di “comunità educante”

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di San Ferdinando è entusiasta di annunciare il lancio del progetto innovativo “San Ferdinando Comunità Educante”, in collaborazione con il Professor Augusto Di Stanislao, psicoterapeuta e scrittore di fama. Il progetto “San Ferdinando Comunità Educante” è una iniziativa educativa senza precedenti che coinvolge l’intera comunità locale, mettendo al centro tutte le agenzie sociali ed educative del territorio, dando spazio alle nuove generazioni di San Ferdinando. È un processo di “lettura” e “ri-lettura” del contesto, radicato nella storia e nell’identità della comunità, con l’obiettivo di preparare il futuro partendo dal presente.

L’educazione gioca un ruolo cruciale in questo processo proattivo, fungendo da catalizzatore per migliorare le sorti dell’intera comunità sanferdinandese. L’Amministrazione comunale, con il suo ruolo di regia, si impegna a coinvolgere appieno le articolazioni politico-amministrative e l’intero apparato professionale per garantire il successo della proposta.

Lo schema di lavoro prevede diverse sessioni formative articolate in moduli:

A – “Comunità Educante: I Contenuti”

B – “Ruolo dell’Ente Locale: Regia e Strategia”

C – “Il Comune, la Comunità: Brainstorming”

Successivamente, si pianifica un’iniziativa pubblica, dove verrà presentato il “Manifesto della Comunità Educante”.

Il Manifesto, una proposta aperta, sarà inviato per eventuali modifiche e integrazioni a tutti i soggetti coinvolti. La condivisione ufficiale del Manifesto avverrà durante una cerimonia di sottoscrizione, con la partecipazione di scuole, famiglie, agenzie sociali e presidi territoriali. A completamento di questo percorso, l’Amministrazione comunale proporrà un “Patto Educativo” che coinvolgerà tutte le agenzie significative del territorio. La sua sottoscrizione segnerà il passaggio dalla teoria alla pratica, impegnando tutti nella costruzione di una comunità più educata, inclusiva e coesa.

Il percorso “Verso la Comunità Educante” si concluderà entro aprile 2024, e l’Amministrazione comunale si impegna a mantenere un ruolo di riferimento nella realizzazione e nel rispetto del Patto Educativo.

Le parole del professor Di Stanislao

Il professor Di Stanislao, interpellato, dichiara: “la costruzione della Comunità Educante è un progetto lungimirante e di grande concretezza avviato dalla Amministrazione comunale di San Ferdinando che la pone all’avanguardia sotto il profilo educativo a livello nazionale. Sono felice di contribuire a realizzare una proposta che ha un fondamento scientifico e che si candida a diventare un caso di studio e un modello teorico-pratico laddove amministrazione comunale, scuola, chiesa, famiglie, associazioni e società civile diventano protagonisti del cambiamento”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.