Ryanair a Reggio Calabria, l’Automobile Club: “occasione straordinaria, bravo Occhiuto”

StrettoWeb

Il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, ha così commentato l’arrivo della compagnia aerea Ryanair nella città dello Stretto: “Non possiamo che accogliere con grande entusiasmo l’avvio delle attività al Tito Minniti del vettore Ryanair e, soprattutto colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per il raggiungimento di questo importante obiettivo. In modo particolare, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l’amministratore delegato di Ryanair, Micheal O’Leary, che ha intuito l’importanza e la strategicità del nostro aeroporto, che ‘non è soltanto l’aeroporto dello Stretto ma è l’aeroporto di tutto il sud Italia“.

“L’arrivo della famosa compagnia aerea non può che avere ricadute positive sull’economie della nostra città, favorendo sia l’aspetto turistico che quello occupazionale, con un indotto che andrà a favorire molti dei settori collegati ai trasporti e alla logistica, dal noleggio auto alla ricettività, dalla ristorazione al commercio fino ad essere leva per il potenziamento della rete cittadina, portando a Reggio Calabria tanti cittadini di Europa per ammirare le nostre bellezze. Auspichiamo che, anche gli amministratori di questa città colgano questa grande occasione per renderla più accogliente, in tutte le sue componenti”.

“E’ innegabile l’importanza dell’evento e, considerando i piani strategici della compagnia, siamo certi che, dopo un primo periodo sperimentale, la stessa provvederà ad ampliare l’offerta con nuove rotte. Da parte nostra, resta immutato l’impegno sul territorio, sicuri che la possibilità che ci verrà, come Area Metropolitana, rappresentata da questa novità, non potrà che avere risvolti positivi per la nostra città”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.