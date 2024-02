StrettoWeb

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Domani alla manifestazione in Campidoglio per Navalny e la libertà e la democrazia portiamo un fiore. Come fanno in Russia, sfidando i gendarmi di Putin. Non solo un ricordo, ma presenza, resistenza, vita che non finisce. Un fiore per Alexey, contro la dittatura”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su twitter.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.