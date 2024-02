StrettoWeb

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Piazza del Campidoglio accoglierà lunedì, alle ore 18.30, una fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto nella sua prigione. Sarò in piazza anche io al fianco di tutti coloro che difendono i valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili?. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un post su twitter.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.