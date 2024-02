Russia: Foti, ‘Fdi esplicita in condanna politica Putin’

StrettoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Al netto di quella che può essere una polemica politica, poi vi sono i fatti: il centrodestra da quando è al governo è sempre stato compatto, così come quando eravamo all?opposizione, al fianco del popolo ucraino e in difesa dello stesso, in seguito all?invasione da parte di Putin. Quella di Navalny è una morte annunciata di un film che si ripete drammaticamente. Navalny è rientrato in Russia per dare un segnale morale al suo popolo, di riscossa e libertà. Quella su Putin è una condanna politica. Fratelli d?Italia è esplicita su questo punto, perchè il verdetto dei giudici o dei medici è ininfluente rispetto al giudizio politico sulla persona di Putin e sul sistema che ha creato?. Così il capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite della trasmissione Prima di Domani, in onda su Rete4.

