Russia: Boccia, ‘in maggioranza c’è partito filo russo, governo chiarisca’

StrettoWeb

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – ?Le dichiarazioni di Andrea Crippa non hanno bisogno di commento. Si tratta di affermazioni gravi. Se le parole del dirigente leghista sono la ormai quotidiana provocazione leghista per distinguersi nella maggioranza in vista delle elezioni europee direi che sarebbe ora di smetterla, perché su argomenti così seri non si scherza e non si gioca sulla vita delle persone. Se invece la Lega condivide le parole di Crippa e? urgente un chiarimento del governo: ne va della collocazione internazionale dell?Italia e della nostra linea di politica estera. Io credo che una forza politica filo russa non possa stare al governo del nostro Paese?. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

