Rugby: Quesada, ‘difficile trovare aspetti positivi oggi, prestazione non all’altezza’

Dublino, 11 feb. – (Adnkronos) – “È molto difficile trovare aspetti positivi nella gara di oggi, il match non ci ha consentito di mettere in campo praticamente nulla di quello che avevamo preparato in settimana. Nel primo tempo non abbiamo messo la pressione necessaria nelle nostre salite difensive, lasciandogli troppa libertà nella costruzione dei loro attacchi. Nel secondo non abbiamo di fatto avuto palle da giocare, e quelle poche che abbiamo avuto non sono mai state di qualità”. Il ct dell’Italrugby Gonzalo Quesada commenta così la pesante sconfitta per 36-0 a Dublino con l’Irlanda nella seconda giornata del Sei Nazioni. “Una performance deludente, non all?altezza di quello che questo gruppo può fare -aggiunge Quesada-. Chiaramente avevamo di fronte una squadra fantastica, il loro valore non va assolutamente sminuito, ma noi non siamo stati la squadra che possiamo essere, e questo è un tema su cui lavorare fin da subito?.

