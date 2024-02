A Roghudi la presentazione dell’ultimo libro del Prof. Mario Maesano

StrettoWeb

Nella data di sabato 3 febbraio 2024, presso l’Access Point di Roghudi, si è tenuta la presentazione dell’ultimo libro del Prof. Mario Maesano “Modelli teorici delle minoranze linguistiche e il sistema di tutele delle pubbliche amministrazioni. Profili comparatistici”. Ha introdotto i lavori l’Arch. Giuseppina Modaffari esprimendo soddisfazione per il primo evento post covid organizzato dal Circolo Culturale Paleaghenea in occasione dell’uscita dell’ultima pubblicazione del suo Presidente Prof. Mario Maesano. È l’agorà, ha continuato la Modaffari, il luogo dove il Paleaghenea esprime il meglio di sé e lo ha dimostrato anche in questa occasione creando un momento di incontro tra diversi attori politici e territoriali.

Dopo i saluti della prof.ssa Olimpia Nucera, in lingua greca, e la lettura di alcune poesie, è intervenuto l’autore del libro, affermando che “l’idea di scrivere il presente saggio nasce e si sviluppa durante i tre anni di attività di dottorato presso l’Università “Dante Alighieri di Reggio Calabria”, attraverso un programma di ricerca volto a studiare gli strumenti posti a presidio delle minoranze linguistiche e il modo con cui le stesse possano divenire oggetto di interesse da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La prospettiva adottata nel saggio

La prospettiva adottata nel saggio si pone su diversi piani: la ricostruzione dello stato dell’arte, tesa ad analizzare gli strumenti giuridici che garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche e i diritti di coloro che utilizzano correntemente un idioma minoritario; un piano comparatistico, funzionale a studiare le diverse discipline giuridiche adottate in altri Paesi connotati dalla presenza di diverse minoranze linguistiche; infine, un piano dinamico, per vagliare modalità innovative di tutela delle minoranze linguistiche e dunque le best practice applicabili.

Il tema è di particolare interesse nell’àmbito degli inclusive society studies e oggetto di attenzione del diritto nazionale e sovranazionale. Lo studio infine si è giovato, inoltre, degli studi all’estero presso I’Università “Dimitrie Cantemir” di Targu Mures (RO) e l’Università di Santiago di Compostela (ES) che hanno consentito al sottoscritto l’accesso a fonti normative e prassi adottate in Paesi europei connotati dalla massiccia presenza di numerose minoranze linguistiche, consentendo così uno studio comparativo a livello normativo e amministrativo che ha ampliato la cognizione del fenomeno, consentendo di rilevare come la disciplina interna risulta frammentata e difficile all’interprete la ricostruzione del sistema e l’individuazione della disciplina applicabile alle singole fattispecie.

Lo studio

Dallo studio condotto, è emerso che in Italia, in Romania e in Spagna è possibile colmare le lacune normative in materia di lingua e minoranze tramite: l’insegnamento nelle scuole e nelle Università; l’utilizzo delle lingue regionali o minoritarie in ambito giudiziario; l’utilizzo negli uffici delle amministrazioni pubbliche; l’utilizzo nei mezzi di comunicazione di massa; l’utilizzo nelle attività e infrastrutture di massa e l’utilizzo pratico nella vita economica e sociale. Durante l’intervento è stato ricordato il Prof. Domenico Siclari a due anni dalla sua dipartita e il libro è stato dedicato allo stesso perché dice il prof. Maesano per me è stato un mentore, una guida pronta a fornirmi strumenti e suggerimenti utili ad ampliare le mie conoscenze e le mie competenze. Con ringraziamenti affettuosi e profondamenti vissuti.

L’intervento del Prof. Luigi D’Andrea

In via telematica è intervenuto il Prof. Luigi D’Andrea Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Messina il quale ha relazionato sul saggio ritenendo che il saggio mette in evidenza come l’ordinamento giuridico disciplina le minoranze linguistiche garantendo per esse la tutela e la loro valorizzazione; il fenomeno dei gruppi sociali minoritari presenta, infatti, una ineliminabile connessione con due principi propri di un ordinamento giuridico democratico: il principio di eguaglianza e il principio del pluralismo.

Il lavoro mette in evidenza come se già nella Costituzione sono inserite disposizioni che consentono di affermare la tutela delle minoranze linguistiche, è solo con la legge n. 482/1999 che viene finalmente adottata una disciplina che garantisca quell’azione positiva richiesta dall’art. 6 Cost. Dunque, può dirsi che nell’ordinamento italiano la disciplina di diritto comune prevede, da un lato, regole sull’uso della lingua italiana come lingua ufficiale e, dall’altro, con riferimento a precisi ambiti territoriali e nei rapporti con la pubblica amministrazione, diritti all’uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione per le minoranze linguistiche riconosciute.

In circa mezzo secolo, dunque, le minoranze linguistiche hanno ricevuto una tutela esclusivamente pretoria, e in particolare grande impulso è stato fornito dalla Corte costituzionale che con la propria giurisprudenza ha cristallizzato i principi e gli ambiti di intervento entro i quali il legislatore doveva intervenire. È infatti nell’orientamento del giudice delle leggi che si è chiarito come la tutela delle minoranze linguistiche sia un compito costituzionalmente affidato alla Repubblica, e nello specifico allo Stato, giungendo ad affermare che “l’interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale” (Corte cost., n. 312/1983).

Tale aspetto risulta dirimente in quanto il primo momento di tutela della minoranza linguistica è il suo riconoscimento che in un ordinamento giuridico può avvenire solo per il tramite della legge, e la Corte costituzionale impone che tale legge sia statale, negando la competenza della legge regionale ad identificare la popolazione locale come minoranza (Corte cost., 81/2018). Con la succitata sentenza, la Corte costituzionale estende il paradigma dell’art. 6 Cost. a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche e contesta la competenza delle leggi regionali ad identificare la popolazione locale come minoranza).

Le parole del Prof. Macris

Il Prof. Daniele Macris ha posto l’accento sul legame della nozione di minoranza con altre nozioni, quali: nazione, comunità, etnia, società, stato-nazione, nazionalità (termini che assumono un significato diverso secondo le diverse filosofie politiche che ispirano gli Stati), ad oggi non ha consentito un approccio comune alla questione delle minoranze. Nella cultura occidentale, il concetto di etnia viene associato al termine ethnos della lingua e del pensiero classico greco. Per i greci ethnos corrispondeva ad una categoria inizialmente politica opposta a quella di polis. La formulazione adottata per l’art. 6 Cost. ne fa pertanto uno strumento sufficiente a garantire la protezione si qualsiasi gruppo etnico allofono.

La lingua, qualunque lingua, è molto importante sia sotto il profilo sociologico, dal momento che rappresenta un collettore di comunicazione e dialogo e quindi di aggregazione, sia sotto il profilo strettamente giuridico, basti pensare ai risvolti del linguaggio relativamente alla sfera pubblica. Infine, viene ricordato il Prof. Filippo Violi che nelle sue opere ha sempre scritto sul concetto di polis e eunomia in quanto i cittadini sentivano che lo stato teoricamente incarnava o salvaguardava la giustizia che aveva come sorella l’eunomia (il buon governo fondato sulle leggi), che non significava democrazia o eguaglianza sociale ma osservanza del diritto tradizionale.

La rivendicazione dell’eunomia poteva essere avanzata egualmente contro basiléis e tiranni, contro eccessi aristocratici (come nelle Elegie di Solone), o anche più tardi contro le pretese delle classi basse nel momento in cui esse cercavano di sovvertire le posizioni ereditarie delle classi alte. Soltanto la legge poteva frenare il capriccio individuale.

La prima parte dell’iniziativa si è conclusa con l’intervento di Camelo Trapani dello Sportello Linguistico di Roghudi con la lettura di alcune poesie in lingua greca scritte dalla cara madre Francesca Tripodi e con l’intervento dell’Avv. Francesco Ventura.

Il convegno

Subito dopo ha avuto inizio il convegno “Lo sviluppo dell’Area Grecanica: quali prospettive?” Il convegno è stato introdotto dal Presidente del Paleaghenea il quale ha posto l’accento su temi cruciali per il territorio: Viabilità e trasporti, sanità, spopolamento e la realizzazione di opere strategiche da realizzare in sinergia con tutte le istituzioni.

Il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri ha ringraziato tutti i presenti e si congratula con il Paleaghenea per l’iniziativa che ha portato sullo stesso tavolo diversi soggetti politici ad interessarsi dell’Area grecanica, dando la disponibilità del Comune di Roghudi a partecipare a possibili attività future atte al rilancio del territorio.

L’intervento dell’avvocato Autelitano, Presidente dell’Ente Parco D’Aspromonte ha toccato diversi punti: le infrastrutture di collegamento all’interno del territorio del Parco che versano in gravi condizioni di degrado e di fatto isolano il territorio stesso, e portano ad un ulteriore spopolamento delle aree interne. Le risorse idriche che devono essere tutelate all’interno di un contesto locale e mondiale di progressiva desertificazione. È necessario, secondo l’Autelitano, un assetto strategico che tenda alla salvaguardia da una parte e all’accoglienza delle nuove condizioni ecosistemiche. All’interno di questo ricade la tutela del patrimonio umano che tende porta i cittadini ad abbandonare le aree interne ma anche da quelle costiere. Le risorse del PNRR, secondo il Presidente del Parco, non sono state utilizzate in modo adeguato alle necessità del territorio. Concludendo Autelitano dichiara che: l’attenzione nei confronti del territorio cambia se tutto diventa un’azione di governo concertata e condivisa con i cittadini, a quel punto si avrà una coesione territoriale locale e nazionale. Infine, Autelitano ha invitato tutte le istituzioni di non sprecare questa occasione e di proseguire con altre iniziative e propone di costituire un laboratorio per l’Area Grecanica cosa accolta con soddisfazione da tutto i partecipanti.

Le parole di Rudi Lizzi

Il rappresentante della Città Metropolitana, Rudi Lizzi, si è detto consapevole delle attuali criticità del territorio metropolitano e ha posto l’accento sul lavoro che la CM svolge spesso faticando a causa delle risorse economiche non adeguate al fabbisogno effettivo del territorio. Il Consigliere metropolitano si ritiene soddisfatto per il riavvio delle attività degli sportelli linguistici e sulla necessità di formare i giovani a parlare la lingua greco-calabra per farsì, che questo bene non si disperda nel tempo.

L’intervento del Consigliere Giannetta (FI)

Il Consigliere regionale Giannetta di FI parla con accenti entusiastici per le potenzialità di cui dispone l’Area Grecanica e la CM di Reggio Calabria. A suo avviso le problematiche relative allo spopolamento, alla depressione economica ed al depauperamento generalizzato sono una comune piaga nazionale. Continua asserendo, che attraverso la sinergia dei diversi enti, delle associazioni e della regione si può pensare ad un futuro più promettente per questo territorio, inoltre mette in evidenza che il problema sanitario è stato affrontato dal Presidente della Regione Calabria con la chiamata in campo di medici cubani perché i nostri medici preferiscono spostarsi in Europa per motivi di più alti compensi. Secondo Giannetta vanno valorizzati i punti di forza dell’area quali l’agricoltura ed il turismo. Ha ricordato l’intervento regionale sul problema incendi che è stato quello di utilizzare i droni come mezzo di contrasto e di prevenzione degli incendi dolosi. Ha concluso ringraziando per la possibilità di confronto tra diversi attori ed ha auspicato altre iniziative simili.

Le parole di Neri (FdI)

“Se parliamo ancora di prospettive di sviluppo dell’Area Grecanica vuol dire che poco si è fatto in questa zona e che quello che si è fatto non ha portato ai risultati sperati”, così esordisce Giuseppe Neri, capogruppo di FDI al Consiglio Regionale della Calabria, mette in evidenza come da uno studio della Banca d’Italia, la Città Metropolitana di Reggio Calabria risulti prima per spopolamento del territorio. Si chiede quale sia il motivo per il quale la Provincia di Reggio risulti più povera non solo nel territorio nazionale ma anche in quello regionale.

Il Consigliere regionale Neri adduce questo depauperamento alla mancanza di una classe politica ed imprenditoriale capace di attirare risorse e di saperle gestire al meglio. Infatti, reputa inutile avere a disposizione dei fondi che vengano distribuiti sul territorio se chi dovrebbe poi gestirli a farli ricadere in modo positivo sull’economia locale non ne ha la capacità. Porta ad esempio di questa mancanza di visione imprenditoriale, il caso del bergamotto, che dovrebbe essere il diamante di quest’area, che ha visto consumarsi una diatriba tra il Consorzio Bergamotto ed i produttori per l’assegnazione del Titolo IGP e Dop. Solo attraverso una classe imprenditoriale preparata e seriamente interessata allo sviluppo del territorio si può attuare una politica di attrazione e rilancio dell’Area Grecanica.

L’intervento di Nicola Irto (PD)

Il senatore Irto, del PD, rimarca lo stato di degrado del territorio metropolitano e del progressivo spopolamento di quest’area alla quale, dice Irto, manca un’intera generazione di persone che sono emigrate. Ora bisogna che le istituzioni ragionino su come far tornare chi è partito, su come creare attrattive lavorative, culturali, insomma su come fermare il depauperamento umano, sociale, culturale ed economico di questo territorio e su come farlo rinascere. Le due cose fondamentali ribadisce il senatore da fare ai cittadini è la sicurezza economica ed una sanità capace, adeguata alle esigenze del malato. Ha sottolineato la necessità di tavoli di confronto in cui si facciano proposte che portino a reali sbocchi per quest’area che è stata largamente dimenticata dalle istituzioni regionali, ed ha altresì, proposto sollecitato la Regione Calabria a trasferire le deleghe alla Città Metropolitana e di evitare di avere una visione campanilistica. Sono disposto a partecipare ad un incontro con tutte le istituzioni e le parte interessate: perché non basta parlare delle problematiche di questo territorio ma occorre trovare la soluzione per una concreta risoluzione.

Il Presidente del Paleghenea ha consegnato una targa di riconoscimento all’Associazione CalabriAmoci “Per il fondamentale contributo dato allo sviluppo culturale e sociale dell’Area Grecanica”.

L’iniziativa si è conclusa con l’intervento del Presidente del Circolo Culturale “Apodiafazzi” Carmelo Giuseppe Nucera il quale ha conferito, il Premio Letterario Internazionale “Gerhard Rohlfs – Franco Mosino – Anastasios Karanastasis”, al prof. Mario Maesano “Per il prezioso contributo alla salvaguardia dell’antica cultura dei Greci di Calabria”.

