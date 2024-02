StrettoWeb

Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i Pooh sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024 con “Pooh – Amici X sempre Estate 2024”. Oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia, tra cui anche il Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc). I Pooh si esibiranno infatti in concerto il prossimo 14 agosto, nell’ambito della programmazione del Roccella Summer Festival organizzato come di consueto dalla Ticket Service Calabria, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.

Le parole dei Pooh

“È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh – Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi”.

Il nuovo tour dei Pooh attraverso i successi più grandi

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico, un’occasione per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

