Domotek Volley prima incontrastata: sabato è tempo di big match | RISULTATI e CLASSIFICA

StrettoWeb

La Domotek Volley fa 14 su 14. I reggini non conoscono ostacoli nel loro cammino, fin qui immacolato, che conta solo vittorie, 3 punti, 3 set vinti e 0 lasciati agli avversari. La definizione di perfezione. Laganà e compagni sono primi a quota 42 punti. Al secondo posto la Ciclope Volley Bronte che si è imposta nel posticipo della serata di domenica per 3-1 sulla Raffaele Lamezia. I siciliani salgono a quota 34. Sabato, alle ore 17:00, big match al PalaCalafiore: la Domotek Volley affronta la Ciclope Volley Bronte in una super sfida di alta classifica.

I risultati della 16ª Giornata di Serie B Nazionale Girone I

Sabato 24 febbraio

Ore 18:00

Domotek Volley Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

Systema Viagrande CT-Costa Dolci Papiro CT 1-3

Datterino Volley Letojanni-Aquila Bronte CT 3-1

Domenica 25 febbraio

Ore 18:00

Sicily Anastasi ME-Paomar Volley SR 0-3

Ciclope Volley Bronte-Raffele Lamezia CZ 3-1

Riposano: Bisignano Group e Tonno Callipo VV

Classifica Serie B Nazionale Volley Girone I

Domotek Volley 42 Ciclope Volley Bronte 34 Pomar Volley SR 29 Aquila Bronte 26 Datterino Letojanni 25 Raffaele Lamezia CZ 23 Tonno Callipo VV 18 Re Borbone Palermo 15 Bisignano Group 12 Systemia Viagrande CT 9 Costa Dolci Papiro CT 9 Sicily F. Anastasi ME 1

Il programma della 17ª Giornata di Serie B Nazionale Girone I

Sabato 2 marzo

Ore 17:00

Domotek Volley-Ciclope Volley Bronte

Ore 18:00

Costa Dolci Papiro CT-Tonno Callipo VV

Ore 19:00

Bisignano Group-Sicily F. Anastasi ME

Domenica 3 marzo

Ore 18:00

Paomar Volley SR-Datterino Volley Letojanni

Ore 18:30

Raffaele Lamezia CZ-Systemia Viagrande CT

Riposo: Re Borbone Palermo, Aquila Bronte

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.