Riforme: Gelmini (Az), ‘oggi valuteremo se c’è una apertura della maggioranza a opposizione’**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Per Azione la strada percorribile è il modello tedesco. Tuttavia noi non abbiamo una posizione preconcetta. Siamo qui per ascoltare le proposte di tutti. Ma è la maggioranza che deve fare uno stop e valutare le idee sul terreno”. Così la senatrice Maria Stella Gelmini (Az) all’Adnkronos a margine della maratona oratoria sul premierato, in corso a Roma presso il teatro Sala Umberto.

“Noi avevamo anche proposto una bicamerale con funzione redigente perché la Commissione affari costituzionali è ingolfata da mille provvedimenti e quindi è molto difficile ragionare con serenità e lavorare con i giusti tempi su un argomento cosi difficile. Però vediamo che la maggioranza ad oggi ci ha assegnato un calendario molto serrato, come se si volesse andare a chiudere sulla sua proposta. Pertanto stamattina noi valuteremo se c’è una apertura da parte della maggioranza alle proposte dell’opposizione”, conclude.

