Regionali, De Luca: “in Sardegna abbiamo vinto”

Tradizionale diretta social, per Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, il movimento politico che si appresta a tenere la propria assemblea nazionale domani 1 marzo e sabato 2 marzo a Taormina per decidere la strategia per le prossime elezioni europee ed eleggere gli organismi dirigenti nazionali.

“In Sardegna abbiamo vinto. Sud chiama Nord ha stipulato un accordo federativo con Franco Cuccureddu che conosco dai tempi dell’Mpa. La lista Orizzonte Comune ha eletto tre consiglieri regionali ed era alleata con Todde. L’amico Franco rappresenta Sud chiama Nord sull’Isola e noi rappresentiamo le istanze di Orizzonte Comune a livello nazionale ed europeo“, conclude De Luca.

