A Reggio il convegno Avis sulla terapia trapiantologica e cellulare in Italia

StrettoWeb

I soci e le socie dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione Evelina Plutino Giuffrè, si riuniranno in assemblea presso l’hotel Excelsior domenica 25 febbraio 2024 alle ore 9. Un momento fondamentale della vita associativa che sarà seguito da un appuntamento formativo. Alle ore 11.00 avrà luogo un convegno sul tema “Attuale impiego della terapia trapiantologica e cellulare in Italia”. Relatore sarà il dottore Massimo Martino, direttore del Centro Trapianti Midollo Osseo del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

Il programma dell’assemblea: i punti all’ordine del giorno e i protagonisti del convegno

Sarà la presidente Myriam Calipari, dopo gli adempimenti di rito relativi alla verifica dei poteri, ad aprire i lavori con la sua relazione illustrativa delle attività svolte nel 2023 e dei progetti in cantiere per il 2024. Tra i principali punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, la ratifica del bilancio preventivo 2024 e la nomina dei delegati, in rappresentanza dei donatori dell’Avis comunale OdV reggina, alla prossima assemblea provinciale.

Saranno anche formalizzate le proposte dei delegati alle prossime assemblee regionale e nazionale. All’ordine del giorno anche le relazioni del direttrice sanitaria Enrica Pacchiano, del tesoriere Antonio Perla e dell’organo di controllo Santina Inserra.

Il convegno su “Attuale impiego della terapia trapiantologica e cellulare in Italia”sarà introdotto dalla presidente dell’Avis comunale OdV reggina, Myriam Calipari, e sarà moderato dal tesoriere nazionale Avis, Mimmo Nisticò. Interverrà anche il direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale del Gom di Reggio Calabria, Alfonso Trimarchi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.