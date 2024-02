Reggio Calabria: al via questa mattina gli eventi del Carnevale 2024, bimbi in maschera sfilano in centro

StrettoWeb

Al via questa mattina a Reggio Calabria i primi eventi legati al Carnevale 2024. Si parte oggi con una sfilata delle scuole reggine e precisamente dell’istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua e del Pascoli che hanno partecipato con gli alunni vestiti in maschera sfilando appunto da Piazza Duomo a Piazza Italia.

Alla sfilata hanno partecipato anche l’associazione zampognari di Cardeto.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, l’assessore alla Città produttiva del Comune di Reggio Calabria, Marisa Lanucara ha affermato che: “non potevamo che rivolgerci ai nostri bambini, le scuole hanno risposto, ci saranno due sfilate una quella di oggi e l’altra sarà sabato mattina. Ricordo anche le sfilate cittadine che saranno domenica e martedì, un bel momento di aggregazione e di divertimento. I bambini si stanno divertendo tanto e anche gli insegnanti e i genitori si stanno divertendo”.

Tanti gli eventi che si susseguiranno nei prossimi giorni e che arricchiranno il cartellone del Carnevale reggino.

Un cartellone che prevede tanti eventi, sia al mattino che di pomeriggio, disseminati in particolare tra la Villa comunale, Piazza Italia e Piazza Duomo, con sfilate delle scuole, laboratori e racconti con animazioni per bambini, attività ludico sportive, spettacoli di pirofagia (giocoleria col fuoco), musica e balli per tutte le età.

Il momento clou sarà lunedì 12 febbraio, alle ore 17.30, con il Gala Carnevale Reggino al Teatro Cilea, in occasione del quale l’Amministrazione comunale inviterà a salire e ringraziare sul palco tutti coloro che hanno inteso offrire il proprio contributo all’organizzazione delle attività.

Martedì 13 febbraio, gran finale con la sfilata cittadina, da Piazza Garibaldi a Piazza De Nava, preceduta dal carro allegorico e le 500 d’epoca. In piazza Duomo, ogni giorno, saranno inoltre presenti stand di dolciumi e articoli carnevaleschi.

Reggio Calabria: l'assessore alla Città produttiva del Comune Marisa Lanucara sul Carnevale 2024

