Reggio Calabria, Unarma plaude al lavoro della Stazione Carabinieri di Rosario Valanidi

Il vice Segretario Generale regionale Unarma Daniele Ciambrone riporta i complimenti formulati dal Responsabile generale Unarma reggino Pasquale Leva: “voglio congratularmi per le recenti operazioni di Polizia Giudiziaria condotte rispettivamente dal Nucleo Investigativo dalla Stazione Carabinieri di Reggio Calabria “Rosario Valanidi” e dalla Sezione Radiomobile, le quali hanno portato a diverse misure cautelari in carcere, ai domiciliari ed a un arresto”.

Il Responsabile Leva, ringraziando i colleghi per il duro lavoro e la dedizione dimostrati negli ultimi arresti effettuati, dice: “questi sforzi concreti rappresentano una risposta chiara e decisa contro chi cerca di minare la sicurezza della nostra comunità”. Il responsabile reggino riconosce l’importanza della collaborazione tra Istituzioni ed i cittadini, sottolineando: “è fondamentale mantenere un dialogo aperto e continuo tra la comunità e le forze dell’ordine. Solo attraverso questa sinergia possiamo assicurare un futuro più sicuro per tutti i residenti di Reggio Calabria”. Leva conclude il suo messaggio con un appello “all’unità e alla determinazione nella lotta contro il crimine, sottolineando la necessità di continuare a lavorare insieme per costruire una comunità più sicura e prospera per tutti”.

