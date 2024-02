Reggio Calabria, il mitico Tony Marino festeggia 73 anni con una torta speciale

StrettoWeb

Il mitico Tony Marino, il menestrello dalle buone maniere, ha compiuto ieri 73 anni. Tony è un uomo speciale che con il suo affetto è riuscito a diventare un simbolo per Reggio Calabria diventando celebre nel corso degli anni non solo in riva allo Stretto ma anche in molte altre città italiane.

Festa ieri sera quindi per Tony Marino con una torta speciale a forma di spinello.

Tony è un grande amante della musica, idolo del web che ha sempre riempito di gioia la strade del centro, regalando coi suoi “concerti” e la sua simpatia un sorriso ai passanti. Tanti sinceri auguri quindi a Tony sperando in altri cento di questi giorni!

