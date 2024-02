Da Reggio Calabria l’omaggio a Tiziano Ferro: parte il tour della band guidata dal reggino Panetta

StrettoWeb

Parte a Marzo, proprio dalla sua città natale, il nuovo tour “Notizia di una nuova stagione” della band “TZN – Rosso Relativo” capitanata dal cantante reggino Domenico Panetta. Una nuova sfida per il giovane interprete che, insieme ai vocalist Federica Polimeni e Cresh King, e ai musicisti Carmelo Barreca (chitarra elettrica), Salvatore Crucitta (basso) e Filippo Buglisi (batteria), faranno insieme al pubblico un fantastico viaggio musicale per rendere il giusto omaggio ad una star internazionale del calibro di Tiziano Ferro.

Il live, che toccherà i locali e le piazze di tutta la Regione, è un intenso tributo ad un grande artista della musica e permetterà di ascoltare le più belle canzoni di Ferro ma anche, alcuni successi firmati con Laura Pausini, Elisa, Paola & Chiara, Articolo 31 J-AX, Massimo Ranieri, Mia Martini, Raffaella Carrà. Tutti interpreti che in questi anni, hanno collaborato con Tiziano dando lustro al panorama della musica italiana ed introducendo elementi di assoluta innovazione nella canzone italiana.

La felicità del cantante Domenico Panetta

“Sono emozionato e pronto a questo incredibile tour che mi vede protagonista insieme ad una band di ottimi musicisti e cantanti con i quali faremo un coinvolgente tributo a Tiziano – afferma il cantautore Panetta – Ripercorrerò la lunga carriera del cantautore di Latina con i successi che lo hanno fatto conoscere ed amare sia in Italia che all’Estero ma anche, i duetti più famosi che hanno confermato non solo le doti umane ed artistiche di Tiziano ma, hanno rafforzato la volontà totale dell’artista a collaborare con colleghi-amici”.

Una collaborazione che il giovane Domenico condivide con i cantanti Federica Polimeni e Cresh King, così diversi ma uniti dall’esigenza di sperimentare nuove strutture musicali. “E’ un repertorio che spazia dagli esordi ad oggi e vuole donare spensieratezza e divertimento a tutti gli appassionati di Ferro – continua il leader della band – Un meraviglioso tributo ad un grande artista e alla sua musica, un appuntamento da non perdere per giovani e adulti dal notevole impatto emozionale. “Lo stadio”, “Xdono”, “E Raffaella è mia”, “Sere Nere”, “Ti scatterò una foto”, “Rosso relativo”, “Non me lo so spiegare”, sono solo alcuni dei tormentoni che faremo rivivere per qualche ora di show senza precedenti”.

Info e contatti

Per ulteriori info su date e concerti è possibile contattare il numero di telefono 3473477770.

