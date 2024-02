Reggio Calabria, terribile incidente in centro: SUV distrutto | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa in pieno centro a Reggio Calabria e precisamente all’incrocio tra via Monsignor De Lorenzo e viale 24 luglio 1943. Nel sinistro una grossa automobile è finita schiantata su un altro mezzo parcheggiato, per cause ancora in corso di accertamento. L’incidente ha coinvolto anche un altro mezzo: dopo lo scontro tra le due vetture, una è carambolata sul marciapiede travolgendo un palo della segnaletica e fermandosi su un altro mezzo parcheggiato appunto.

Nell’incidente tre persone sono rimaste ferite: solo una di queste è stata trasportata al GOM, mentre gli altri due sono stati medicati sul posto. In ogni caso nessuno ha rimediato ferite gravi. Sul luogo del sinistro è prontamente intervenuta la polizia locale che sta effettuando i rilievi del caso.

