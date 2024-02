Reggio Calabria, all’I.C. “Spanò Bolani” lo studio di storia contemporanea e architettura

StrettoWeb

Proseguono le attività della programmazione di storia presso l’I.C. Spanò-Bolani di Reggio Calabria. Ad essere interessati a questa tipologia particolare tipologia di attività di studio e ricerca, sono gli alunni della classe 3ª L che, guidati dal Prof. Saverio Verduci, storico e ricercatore e docente ordinario di materie letterarie presso il medesimo istituto, hanno iniziato lo studio della storia del periodo contemporaneo, partendo dallo studio e da attività di ricerca direttamente legate alla storia della loro città.

Nello specifico gli studenti si sono approcciati allo studio della storia generale partendo dallo studio e dalla ricerca di fonti documentali e archivistiche relative alla città di Reggio Calabria nell’Ottocento e nel Novecento compiendo un percorso di analisi e ricostruzione storica locale che confluirà nella ricostruzione della storia generale. I giovani studenti si stanno così cimentando nell’attività di “storici”, tra atti, decreti, ordinanze sindacali e piani regolatori che riguardano la storia della Città dello Stretto i cui effetti hanno anche interessato l’evoluzione della storia dell’Italia moderna e contemporanea come ad esempio la Rivolta per il Capoluogo del ’70, il più importante evento di sommossa popolare del Secondo Dopoguerra italiano.

Particolare rilevo è stato dato nella trattazione tematica e nelle attività di ricerca, alla storia dell’architettura della città, con lo studio e l’analisi dei Piani regolatori che hanno interessato Reggio nel Novecento, lo studio dei grandi e belli edifici che sono stati edificati andando così alla ricerca di tutto ciò che è sopravvissuto al grande terremoto del 1908 e di tutto ciò che invece è stato edificato dopo modificando lo stesso assetto urbanistico della città.

Gli studenti si sono soffermati così su figure importanti come quelle di Agostino Plutino, Gennaro Giuffrè e Domenico Genovese sindaci nominati nel Regno delle Due Sicilie fino a giungere a Giuseppe Valentino, sindaco della ricostruzione di Reggio e del compianto Sindaco Italo Falcomatà, Sindaco della “Primavera di Reggio”, ma anche su alcuni tra i più importanti Palazzi storici che arricchiscono il patrimonio architettonico di Reggio come Palazzo Zani, Palazzo Spinelli, Palazzo San Giorgio, Palazzo Nesci, Palazzo Corigliano, Palazzo Fiaccadori, Palazzo Romeo-Retz, Palazzo Piacentini, il teatro Cilea e Villa Zerbi.

Un full immersion tra storia, storia dell’architettura e analisi e studio di differenti tipologie di fonti che sta permettendo e permetterà nel proseguo delle attività, di far conoscere agli studenti la storia generale partendo proprio dalla loro ricostruzione materiale di piccoli storici e storiografi in erba. Soddisfatto dell’attività il Dirigente dell’I.C. De Amicis-Bolani, dott. Giuseppe Romeo che evidenzia ancora una volta l’importanza del legame intercorrente tra l’istituzione scolastica e il territorio di appartenenza della stessa per la formazione dei giovani studenti.

“L’obiettivo dell’attività – afferma il Prof. Verduci – è quello di far conoscere e comprendere ai giovani discenti, anche l’importanza della microstoria, fortemente ridimensionata dalle programmazioni ministeriali evidenziando inoltre l’importanza della stessa perché, sempre secondo quanto afferma il Prof. Verduci, non esiste la storia senza la microstoria”.

