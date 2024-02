Reggio Calabria, Sindacati di Polizia chiedono la riqualificazione della strada di accesso al carcere di Arghillà

StrettoWeb

L’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria ha inviato una lettera al Sindaco di Reggio Calabria e per conoscenza anche al Prefetto, al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, al Direttore II.PP. Panzera, al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, alla Segreteria Nazionale U.S.P.P. e alla Segreteria Regionale U.S.P.P. avente oggetto la “Richiesta intervento urgente manto stradale tratto villaggio Arghillà alla Casa Circondariale di Arghillà“.

L’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria chiede un intervento per la riqualificazione della strada di accesso al carcere di Arghillà vista la situazione abbastanza critica in tutta l’area in questione.

Egregio Signor Sindaco,

con la presente questa O.S. chiede un immediato intervento affinchè venga ripristinata e/o ammodernata la strada Contrada Rugola s.n.c. perché tratto di elevata importanza per il raggiungimento della Casa Circondariale di Arghillà.

Difatti il tratto stradale in argomento, ed in particolare dall’ingresso dal Villaggio Arghillà alla Casa Circondariale, è ormai diventato impercorribile sia per i mezzi propri che per i mezzi di servizio dell’Amministrazione Penitenziaria. Il tratto stradale in questione viene percorso oltre che dalle centinaia di Agenti di Polizia Penitenziaria, sia con mezzi propri che di servizio, anche da mezzi di soccorso, in particolare dalle ambulanze che in interventi urgenti a volte non possono raggiungere o lasciare la casa circondariale in tempi brevi. Non da ultimo non si possono dimenticare anche i familiari dei detenuti ristretti che con cadenza quotidiana anch’essi si recano presso il plesso di Arghillà per incontrare i loro cari.

Vale segnalare inoltre gli ingenti danni economici che riporta tale manto stradale per le sue condizioni ad ogni lavoratore/cittadino che spesso evidentemente provvede da se alle varie riparazioni magari senza mai chiedere un risarcimento al Comune di questa città ben sapendo e conoscendo le tempistiche che precluderebbero di riparare il mezzo guasto in breve tempo per la necessità dell’utilizzo dello stesso per fini lavorativi e personali.

