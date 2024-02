Reggio Calabria, simpatici topolini giocano in centro e diventa subito un’attrazione turistica

StrettoWeb

Ryanair ha finalmente aggiunto diverse rotte con e da Reggio Calabria e quindi da ora si spera che la presenza dei turisti in città aumenti considerevolmente. Questo porterà un aumento di accessi anche al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e consentirà ai turisti di ammirare le bellezze architettoniche, storiche e culturali della città.

I turisti però potranno però anche ammirare le tante colonie di topi che popolano la città e assistere ai giochi che questi simpatici animaletti compiono intrattenendo i forestieri, nei vari angoli delle strade tra i cumuli di rifiuti. Un’attrazione turistica per esempio è presente in via Salazar a Reggio Calabria dove, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, questi simpatici animaletti giocano facendosi anche immortalare senza paura e con un amico gatto accanto che li scorta.

