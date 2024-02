Reggio Calabria: sessione straordinaria di Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria e delle Commissioni Consiliari e dell’art.47 dello Statuto, il presidente Enzo Marra comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 24 febbraio alle ore 10.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali delle precedenti sedute del consiglio comunale; Deliberazione corte dei conti n. 139/20; adozione di misure correttive Finalizzate all’efficientamento del sistema delle riscossioni; Variante generale al piano comunale di spiaggia adottato con delibera consiglio comunale

7 del 17/04/2021 – controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute (art. 30 co. 6 l.r. 19/2002, Art. 13 l.r. 17/2005); Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) d. Lgs n. 267/2000 – sentenza n. 1130/2022 emessa dal giudice di pace di reggio calabria – rg n. 1908/19 – causa torrente Maria Giovanna c/ comune di reggio calabria (fasc. 76779/c); Riconoscimento della legittimita” debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva art 194, comma 1, lettera a) tuel – corte d’appello di reggio calabria n. 691/2022 ricorso rg n. 175/2014 repert. N. 1050/2022; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 530/2005 tribunale di Reggio Calabria r.g. 2796/87 sentenza n. 738/2018 corte d’appello di reggio calabria rg n. 49/2007 a carico di pugnaloni Gabriella + altri n.q. Di eredi di Latella Francesco; Riconoscimento debito fuori bilancio sent. N.1626/2012 corte d’appello di reggio calabria causa Comune c/porcino andrea e spese legali dei diversi gradi di giudizio da distrarsi a favore del Procuratore di parte; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.1328/2023 tribunale di Reggio Calabria II sez. Civile settore lavoro/previdenza; “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle località salice, santa lucia, Torrente corvo e san gregorio” – cup 1137i{22002850004 cig —a0023sceci – riconoscimento debito fuori bilancio impresa il giardiniere s.a.s.; Riconoscimento debito fuori bilancio nascente da titolo giudiziale esecutivo notificato in data 18.12.2019 – sentenza n. 464/2014 reg. Prov. Coll. N. 01059/2004 reg.ric.; Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza tribunale ordinario di Forli” n. 602 del 20.09.2023 emessa nell’ambito del giudizio r.g. N. 201/2020 – bronchi combustibili s.r.l. – c.f. 01252710403; Riconoscimento debiti fuori bilancio contenzioso atam s.p.a.; Riconoscimento debiti fuori bilancio contenzioso hermes-servizi metropolitani srl; Riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive da dicembre 2022 a maggio 2023 nascenti da contenziosi, ex art. 194 lett. A) t.u.e.l.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. A) t.u.e.l. Ordinanza ex art.700 C.p.c. R.g.631/2023 a favore calabro” group; Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) del d. Lgs n.267/2000 per effetto della riduzione dell’importo di finanziamento sull’ intervento id 73 – “riqualificazione arredo urbano a servizio delle aree verdi” (cig 781583356) – cup h33g16000390001) Finanziato nell’ambito dei patti per lo sviluppo della città metropolitana di Reggio Calabria”; Regolamento servizio di trasporto scolastico – modifiche; Modifica regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione suolo Pubblico ed esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 26 febbraio alle ore 09:00

