Reggio Calabria, dai rubinetti esce acqua color ruggine: l’indignazione dei residenti

La situazione idrica a Reggio Calabria è un vero problema per i cittadini che si ritrovano o con i rubinetti a secco in pieno inverno o ancora peggio con l’acqua color ruggine che sgorga dai rubinetti. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo scattate in via Reggio Campi 2^ tronco e in via Fondo Versace I, II e III, i cittadini sono costretti a vivere utilizzando l’acqua potabile che si acquista nei supermercati, anche per lavarsi il viso perchè dai rubinetti non esce acqua ma appunto ruggine.

La situazione è quindi vergognosa e di massimo degrado per una città che nel 2024 dovrebbe avere un bene primario come l’acqua senza problemi.

