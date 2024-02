Reggio Calabria: rinvenuta una poiana ferita da arma da fuoco

StrettoWeb

In data odierna il personale delle Guardie Ambientali D’Italia coordinamento provinciale di Reggio Calabria sezione di Melito di Porto Salvo, grazie alla segnalazione di un cittadino C.M. di Bova Marina, ha rinvenuto una poiana ferita da arma da fuoco nel proprio giardino. Una squadra delle Guardie Ambientali D’Italia è prontamente intervenuta per il recupero e la consegna a chi di competenza per le successive cure.

